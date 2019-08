Mühsamer 2:0-Sieg der Kreisstädter

Helmut Musick

Ortsmarke Einen standesgemäßen 2:0 (1:0)-Erfolg haben die Beeskower Preußen im Kreispokal-Spiel beim Kreisklasse-Team SpG Tauche/Ahrensdorf II erzielt. Allerdings taten sich sich die Gäste äußerst schwer und so wurde der Sieg erst in der 75. Minute durch Raphael Schneider sichergestellt. David Stark hatte seine Mannschaft nach 33 Minuten aus einem Gewühl im Strafraum heraus in Führung gebracht.

Die Beeskower Mannschaft spielte während der gesamten 90 Minuten überlegen gegen einen ehrgeizigen Gegner, verstand es aber nicht, diese Überlegenheit in Tore umzumünzen. Die Spielgemeinschaft suchte den Erfolg über Konter, wobei sich die eine oder andere Chance ergab. Mehrmals musste Sebastian Schmidt im Beeskower Kasten aufpassen.

Die besseren Chancen hatten aber die Preußen. Maik Scobel im Tor der Gastgeber parierte jedoch ein ums andere Mal hervorragend. Die letzten 30 Minuten mussten die Gäste dann sogar noch in Unterzahl spielen. Paul Zillmer wurde in der 62. Minute von Schiedsrichter Andreas Kwast aus Grünheide nach einem eher harmlosen Foul mit Gelb/Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Zuvor wurden Zillmer, nachdem er seinen Gegenspieler umspielt hatte, klar von hinten die Beine weggeschlagen. Hier wäre glatt Rot möglich gewesen. Der Übeltäter wurde jedoch nur verwarnt und konnte somit weiterspielen. So mussten die favorisierten Kreisstädter bis zum Schluss alles in die Waagschale werfen, um den Sieg sicherzustellen.