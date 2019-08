Eisenbahngeschichte erleben

red

Tremmen Von 1901 bis 1966 konnte man noch von Tremmen mit dem Zug nach Nauen fahren. Die Reisenden waren damals mit der Osthavelländischen Kreisbahn unterwegs. In einer Sonderausstellung zeigt das Dorfmuseum Tremmen Exponate und Informationstafeln zur Geschichte der Kreisbahnen im Havelland. Zum gleichen Thema lädt am Sonntag, 25. August, auch der Förderverein Dorfmuseum Tremmen e.V. zum Museumsfest ein. Bereits zum 17. Mal wird es im Ketziner Ortsteil gefeiert. Es findet am 25. August ab 13 Uhr auf der Freilichtausstellung des Museum statt.

Belustigungen und Beköstigungen für Jung und Alt sind in bewährter Weise gegeben, und für Stimmung sorgt die Nauener Band "Greybirds" mit Melanie Sanders als Solistin. Der Eintritt auf dem Festgelände ist frei.