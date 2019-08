A 11 bleibt Nadelöhr Richtung Ostsee

Oliver Schwers

Friedrichsfelde (MOZ) Wachsender Verkehr: Die vergangenen Wochen haben es wieder gezeigt – in Spitzenzeiten ist die Autobahn 11 zwischen dem Dreieck Barnim und dem Kreuz Uckermark rappelvoll. Ursache bleibt der zeitlich anschwellende Reiseverkehr zur deutschen und polnischen Ostsee und zurück. Gerade am Freitagnachmittag sowie am Sonnabend drängeln sich die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange Richtung Norden. Ab Sonntagmittag geht es dann retour. Bei Unfällen und liegen gebliebenen Autos müssen die Blechkarawanen über die Bundesstraße 198 ausweichen. Baustelleneinschränkungen bestehen momentan hinter dem Kreuz Uckermark von und nach Stettin. Doch dort ist die Staugefahr geringer.