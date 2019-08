Furchtbar fies erfolgreich

Roland Möller

Neuruppin Für die vierte Auflage des Quadro- Beach-Turniers im kommenden Jahr im Neuruppiner Jahnbad haben die Veranstalter Löwenberger SV sowie sportevents Neuruppin eine zusätzliche Aufgabe. "Wir haben das Turnier zum dritten Mal ausgerichtet, dreimal gewann das gleiche Team, also benötigen wir 2020 einen neuen Siegerpokal", erklärte Chris Hannemann. Einmal mehr war das Team "Fier furchtbarfiese Feldhamster" um Christian Gulde nicht zu schlagen.

Elf Mannschaften baggerten und schmetterten am Sonnabend bei bestem Beach-Wetter im heißen Sand. Chris Hannemann und seine Mitstreiter David Vogt, Rico Thiedemann, Alexander Redepenning und Andy Miethling hatten zwar auf mehr Teams gehofft, doch von den 14 gemeldeten hatten kurzfristig drei abgesagt. "In Berlin war Einschulung, in Neuruppin auch. Die Sommerferien enden, vielleicht war der Termin ungünstig", vermutet Chris Hannemann.

Für die Männer und Frauen der gestarteten Mannschaften wurde es ein anstrengender Tag. "Die Siegerehrung war für 18 Uhr geplant, da haben wir die Spielzeit etwas verlängert", erklärte Hannemann. So ging es in der Vor- und Zwischenrunde zweimal 15 Minuten pro Partie um Punkte. Markus Rohn, Stammgast beim Quadro-Turnier, befand: "Das schlaucht ganz schön, bei der Sonne im Sand 30 Minuten zu spielen, wenig später die nächste Partie und wieder 30 Minuten."

Die Organisatoren durften auch in diesem Jahr viele alte Bekannte begrüßen. Chris Hannemann und Alexander Redepenning, die im Gegensatz zu den anderen Mitorganisatoren selbst am Netz agierten, waren jedoch weniger erfolgreich. Beide wurden sieglos mit ihren Teams nur Gruppenvierte und waren damit schon raus im Kampf um den Siegerpokal. "Egal, es hat wieder Spaß gemacht", so Hannemann.

Um den Sieg spielten einmal mehr die altbekannten Teams um Christian Gulde/Jessica Mehlitz (Fier furchtbarfiese Feldhamster), Michael Güldener/Jana Michael (Last Minute), Georg und Heike Kamrath (Spatzenköppe) oder Markus Rohn (paniert und frittiert). Am Ende setzte sich in spannenden Halbfinals und einem packenden Finale wieder Christian Gulde mit den "furchtbarfiese Feldhamstern" durch, diesmal mit einem Zweisatzerfolg gegen das Team "Jung, dynamisch und erfolglos".

Insgesamt blickten die Organisatoren auf "ein schönes Turnier", so der einhellige Tenor, zurück. Ihre Gesichter strahlten, denn es kam eine ordentliche Spendensumme zusammen. Durch tolle Preise bei der Tombola, dem Startgeld und dem Verkauf erreichte der Veranstalter am Ende etwa 1 100 Euro. Ein Teil der Summe soll der Grundschule in Gildenhall übergeben werden. Löwenberger SV und sportevents haben noch einen Plan. "Wir wollen Baumsetzlinge kaufen und zusammen mit einer Schule in Neuruppin pflanzen", so Hannemann. Diesbezüglich gab es am Montag ein Gespräch mit Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin).

Und dann beginnen schon die Planungen für die Turniere im kommenden Jahr. Darin will das Ausrichterteam sogar drei Veranstaltungen organisieren: das gewohnte Spendenturnier in der Halle, das Quadro-Turnier im Jahnbad und als Neuheit zusammen mit den Löwenbergern ein gemeinsames Fußball- und Volleyballturnier.