Namenssuche für Haus Uckermark

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wie soll das künftige Angermünder Museum heißen? Nach dem Umzug des Ehm Welk- und Heimatmuseums von der Puschkinallee ins Stadtzentrum am Markt soll auch ein neuer Name auf die Weiterentwicklung der Einrichtung hinweisen und dennoch einen größtmöglichen Wiedererkennungseffekt haben. Die Stadt hatte dafür eine Bürgerumfrage gestartet und über fünf Vorschläge abstimmen lassen. Außerdem konnten Bürger eigene Vorschläge unterbreiten.

Jetzt stellte die Verwaltung die Auswertung im Kultur- und Bildungsausschuss vor. 166 Bürger hatten sich beteiligt. Zur Abstimmung standen "Museum Weltstadt Randemünde", "Ehm Welk-Museum Angermünde, Stadt- und Regionalgeschichte", "Museum Angermünde - Zentrum für Literatur und Geschichte im Haus Uckermark", "MuseUM Angermünde - Zentrum für Literatur und Geschichte im Haus Uckermark" sowie "Museum Angermünde - Ehm Welk zu Gast".

Deutlich wird, dass sowohl die Bezeichnungen Museum Angermünde und Ehm Welk erkennbar sein sollen, als auch der traditionsreiche Name Haus Uckermark erhalten bleiben soll. Die Verwaltung suchte aus den Vorschlägen nun den kleinsten gemeinsamen Nenner und schlägt vor, den Namen "MuseUM Angermünde" zu geben, eventuell mit einer Ergänzung Haus Uckermark. Über diesen Vorschlag wird der Hauptausschuss am 20. August beraten. Eine Entscheidung fällt in der SVV am 4. September.