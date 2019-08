Wünschewagen für die Seele

Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst MOL

2018beging der Ambulante Hospiz- und Palliativdienst MOL des Diakonischen Werkes sein 20-Jähriges Bestehen. Er bietet Sterbe- und Trauerbegleitung, den Kinder- und Jugendhospizdienst, Kindertrauergruppe, Elterncafé sowie Bildungsangebote. Ehrenamtliche werden durch Schulungen auf ihren Einsatz vorbereitet. Es gibt Hospizgruppen in Bad Freienwalde/Wriezen, Seelow/Letschin und Strausberg/Fredersdorf, zudem Trauercafés in Wriezen, Seelow und Fredersdorf. Das Koordinierungsbüro befindet sich in der Klosterstraße 9a in Strausberg (gegenüber dem Amtsgericht). ⇥dosKontakt: Tel. 03341 3059032, E-Mail: info@diakonie-ols.de⇥