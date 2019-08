Richtkrone über Feuerwehrneubau

Bettina Winkler

Biegen (MOZ) Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte erst im Januar die Fördermittelbescheide aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes Brandenburg (KIP) für das Amt Odervorland übergeben. Zwei neue Feuerwehrgerätehäuser in Biegen und Berkenbrück sollen entstehen. Biegen hat mit rund 370 000 Euro 55 Prozent der Kosten gefördert bekommen. Berkenbrück bekam über 705 000 Euro für den Ersatzneubau.

Kürzlich haben die Kameraden der Biegener Feuerwehr schon Richtfest gefeiert. "Das Haus samt Fahrzeughalle für ein großes Löschfahrzeug, Umkleiden, sanitären Einrichtung und einem Büro soll spätestens am 31. Dezember fertig sein. Wir sind im Zeitplan", teilte Amtsdirektorin Marlen Rost mit. Viele Biegener und Gäste waren zum Richtfest vor Ort. "Die Feuerwehrleute Biegen haben ein tolles Fest vorbereitet. Es fehlte an nichts", so Marlen Rost. Auch für den Berkenbrücker Feuerwehrneubau ist der 31. Dezember 2019 Stichtag für die Übergabe. Das ist ein sportliches Ziel, zumal die Arbeiten erst begonnen haben. Die Fläche im Gewerbegebiet ist vorbereitet und Leitungen sind verlegt. Nach Aussage des Bauamtes von Odervorland soll in der nächsten Woche die Bodenplatte gegossen werden.