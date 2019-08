Energie tanken in der Innenstadt

MOZ

Bernau (MOZ) An diesem Sonnabend wird zum Aktionstag "Bike & Beer", der von 10 bis 16 Uhr in der Bernauer Innenstadt stadtfindet, das landkreisweite Projekt "Akku laden? Gerne" der Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusgesellschaft (Wito) Barnim vorgestellt. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, eine E-Bike-freundliche Region zu schaffen, in der das Nachladen von Fahrrad-Akkus systemunabhängig unterstützt wird. Hierfür stellen Gewerbetreibende ihre Innensteckdosen zur Verfügung, damit Radfahrer mit eigenen Ladegeräten kostenfrei "Energie nachtanken" können.

Seit 2016 beteiligt sich die Bernauer Tourist-Information an diesem Projekt. "Bisher konnten wir schon acht Unterstützer in der Bernauer Innenstadt finden, die ihre Innensteckdosen für das Aufladen von E-Bike-Akkus zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass zukünftig noch mehr Einrichtungen hinzukommen", sagt die Leiterin der Tourist-Information, Monika Müller. Mit diesem Projekt wird den Fahrern von E-Bikes und "Pedelecs 25" die Möglichkeit geboten, ihre E-Bike-Akkus direkt im Bereich der Innenstadt aufzuladen. Während des Ladevorgangs können die E-Bikes vor der Einrichtung sicher an einem Fahrradständer angeschlossen werden. Auch Nutzer von Smartphones und Navigationsgeräten können die Innensteckdosen nutzen. Mit einem Aufkleber im Eingangsbereich oder Schaufenster des jeweiligen Geschäfts wird auf dieses Angebot hingewiesen.