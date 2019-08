Mann stirbt bei Unfall nach Verfolgungsjagd

dpa

Waltersdorf (dpa) Ein Mann ist bei seiner Flucht vor der Polizei nahe Waltersdorf (Dahme-Spreewald) mit einem Auto gegen einen Baum gefahren und wenig später gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen in der Nacht zum Mittwoch von der Berliner Chaussee ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Der Mann wurde dabei aus dem Auto geschleudert und starb wenig später. Ein zweiter Mann wurde in dem Wrack eingeklemmt. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Identitäten beider Männer waren laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Zivilpolizisten hatten am späten Dienstagabend Unbekannte dabei beobachtet, wie sie auf einem Parkplatz in Waltersdorf zwei Firmentransporter und einen Anhänger gewaltsam öffneten und daraus Werkzeuge, Maschinen und Computertechnik stahlen. Anschließend entfernten sich die mutmaßlichen Diebe vom Tatort - mit zwei Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei prüft derzeit, ob die beiden verunfallten Männer an den Diebstählen beteiligt waren.

Ein zweites, vermutlich an den Diebstählen beteiligtes Fahrzeug wurde nahe der Stadtgrenze zu Berlin verlassen gefunden. Eine Fahndung nach den Insassen - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und einem Fährtenhund - blieb bislang ohne Erfolg.