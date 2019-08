Jetzt wird gebouldert

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein Blick zurück: im April 2018 ist das frühere A-Werk im Rofin-Park vollgestellt. Utensilien der Diskothek, die vor Jahren dort betrieben wurde, lagern im Innenraum. Es ist staubig und dunkel. Der Plan Sven Ungers, der auch den Kletterwald Schorfheide betreibt, und seines Geschäftspartners York Krüger, an diesem Ort nur etwa ein Jahr später eine Boulderhalle auf zwei Etagen samt neuen Sanitärräumen und Café eröffnen zu wollen, erscheint mehr als sportlich. Doch die MOZ-Besuche in den Folgemonaten zeigen: es geht voran. Licht dringt in die Halle als die neue Fensterfront installiert ist.

Im Frühjahr 2019 werden die Kletterwände gestellt. Die Werbung für die Boulderhalle ist längst angelaufen. Sie bekommt den Namen Bloc48 und eine Homepage mit Countdown. Ganz kann der Wunschtermin nicht eingehalten werden. "Die Verzögerung liegt nicht an uns", sagt Sven Unger vor einer Woche. Brandschutzabnahmen lassen auf sich warten. Nun aber kann er verkünden: die Eröffnung steht fest. Es wird der kommende Sonnabend um 10 Uhr.

Bilderstrecke Boulderhalle eröffnet im ehemaligen Awerk Bilderstrecke öffnen

Gäste in den Startlöchern

Freunde der Trendsportart konnten es angeblich kaum erwarten und hätten schon in den vergangenen Wochen vor der Tür gestanden. Im Norden Brandenburgs ist die Halle mit einer Kletterwandfläche von 1000 Quadratmetern, einer Mattenfläche von 600 Quadratmetern und der Möglichkeit auf zwei und über zwei Etagen die Wände hochzugehen, allein auf weiter Flur. Die nächste Konkurrenz befindet sich in Berlin, in nördlicher Richtung in Rostock. Schon jetzt zählt die neue Eberswalder Attraktion mehrere Hundert Follower bei Facebook und Instagram. 50 000 Besuche im Jahr sollen die Investition einer halben Million Euro wieder einspielen. Die Investitionsbank des Landes hat das Vorhaben gefördert.

Das wird geboten

Ab Sonnabend können sich alle nicht nur online, sondern auch live davon überzeugen, was im Rofin-Park entstanden ist. Ein helles Ambiente in weiß und türkis mit derzeit 4500 verschiedenfarbigen Klettergriffen, die – damit es Stammgästen nicht langweilig wird – in regelmäßigen Abständen umgeschraubt werden. "Pro Woche ein Bereich", erklärt Sven Unger. Nach acht Wochen wäre damit die komplette Wandfläche der Halle mit neuen Routen versehen. 1000 Griffe sollen noch hinzukommen. Auch deren Vielfalt soll noch größer werden.

Es gibt sechs Schwierigkeitsgrade und in der zweiten Etage eine Wettkampffläche für Profi-Boulderer sowie ein Campusboard, an dem Arm- und Handmuskulatur trainiert werden können, einen Bereich für Yoga und Stretching. Zentrales Element im unteren Hallenbereich ist der kantige Kletterfelsen. Es gibt eine Kletterhöhle und einen Kinderbereich.

Drei ausgebildete Trainer können Anfängern und fortgeschrittenen Boulderern an die Seite gestellt werden. Kurse für Erwachsene und Kinder gehören zum Angebot. Schulklassen und Vereine – sie alle würde Unger künftig gern in der Halle 48 begrüßen. Und zwar wochentags von 12 bis 22 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr. Das Café, das bisher Snacks und Getränke bietet, hat parallel geöffnet und soll sein Angebot Stück für Stück erweitern. 15 Mitarbeiter gehören zum Team, das die Gäste betreut, darunter drei Festangestellte.

Weitere Infos: www.bloc48.de