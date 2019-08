Strausberger Kinosommer ist bisher Riesenerfolg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der 9. Strausberger Kinosommer verspricht der erfolgreichste seiner Art bisher zu werden. Die Kinderfilme wurden in dieser Saison von rund 200 Kindern und Eltern im Schnitt gesehen, zu den Abendvorstellungen kamen immer rund 300 Erwachsene. Haupt­organisatoren sind der Vorsitzende des Gewerbevereins Altstadt, Thomas Frenzel, und seine Frau Kerstin seitens des Rotary Clubs Strausberg. Bis auf einen zehnminütigen Regen bei der Kindervorstellung am ersten Tag hatten sie auch stets schönes Wetter. Dank der modernen LED-Monitorwand müssen die Veranstalter nicht bei jedem Regenschauer einen Plan B aufrufen. "Ich rufe jedes Mal vorher beim Flugplatz an und erkundige mich nach der Regenwahrscheinlichkeit", plaudert Thomas Frenzel aus dem Nähkästchen. Und seine Frau Kerstin steht an den Veranstaltungstagen stundenlang an der Popcorn-Maschine, die der Rotary Club extra angeschafft hat. "Die Besucher bringen immer viel Appetit mit", berichtet sie. Bratwürste, gesponsert von Fleischermeister Burkhard Höhne, Getränke und Popcorn werden stark nachgefragt. An jedem Abend kommen an die 1500 Euro Erlös zusammen, die die Rotarier zum größten Teil dem Projekt "End Polio Now" zugute kommen lassen. Bis 24. August können die Besucher auf www.kinosommer-strausberg.de noch über die beiden letzten Filme für den 30. August abstimmen. Frenzels empfehlen, vorsichtshalber eigene Stühle mitzubringen.