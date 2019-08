Schulweg mit Sicherheitslücken

Ruh Buder

Fürstenwalde Kurz nach 7 Uhr trifft Bürgermeister Matthias Rudolph an der Sonnengrundschule ein. Er will sich nach der Einschulung ein Bild von der Verkehrssicherheit machen. Michaela Töpfer, Silke Kage und Anja Schüler von der Verkehrswacht, für einen sicheren Schulweg vor Ort, sind da und auch Polizei.

Kurz vor Schulbeginn, gegen 7.20 Uhr wird es wuselig. Viele Eltern bringen ihre Abc-Schützen mit dem Auto, parken rechts und links an der Trebuser Straße. Wird dann noch auf der Straße gewendet, spürt man, wie gefährlich es werden könnte. Die siebenjährige Lilith Slawenski kommt mit dem Fahrrad und wird von ihrem Opa Kurt begleitet. "Sie fährt schon lange und gut Fahrrad. Und sie kennt den Schulweg", sagt er. "Aber am Anfang ist es sicherer, wenn ein Erwachsener dabei ist." Auch wenn alles diszipliniert und freundlich zugeht, erkennt Matthias Rudolph Gefahrensituationen "wo wir etwas machen müssen". Zum Beispiel am Fußgängerüberweg, der direkt auf den Fahrradweg mündet. Die Kinder laufen dann oft auf dem Fahrradweg weiter. "Wir müssen auch gucken, ob wir in der Nähe noch einen Parkplatz einrichten können", sagt Rudolph. Die drei Elternparkplätze reichen bei weitem nicht aus. Schulleiterin Christine Wendt hat eine ganz praktische Lösung. "Im Wohngebiet könnte man parken und die Kinder aussteigen lassen. Es ist gut, wenn sie morgens ein Stück laufen und lernen, sich zu orientieren. Das heißt etwas früher Aufstehen." Polizeisprecher Bernd Böttcher hat die Unfallstatistik dabei. "2018 hatten wir in Fürstenwalde 27 Unfälle mit 22 Verletzten. Bis Ende Juli diesen Jahres erst vier mit zwei Verletzten – ohne Schülerbeteiligung." In der Trebuser Straße habe die Tempomesstafel dazu beigetragen, dass es in der Tempo-30-Zone ruhiger zugehe.