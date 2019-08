Erkneraner Holperpiste wird glatt gemacht

Annette Herold

Erkner (MOZ) Wer die Hessenwinkler Straße zuletzt durchfuhr, steuerte sein Auto am besten im Schritttempo hindurch. Jetzt wird die Holperpiste geglättet. Schwerpunkt der Arbeiten, die vor allem das Verfüllen der zahlreichen Schlaglöcher beinhalten, liegt zwischen Polizeiwache und Berliner Straße. Die Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken der Anwohner sind in auch während der Bauarbeiten begeh- und befahrbar.

Dort ist die Anliegerstraße bis voraussichtlich Freitag gesperrt. In diesem Abschnitt ist auch eine Oberflächenbehandlung geplant. "Die Straße hat dann wieder eine gut befahrbare Decke", kündigt Ingo Salisch an, Baumaschinenführer bei der Hennickendorfer Maika GmbH, die den Auftrag für die Stadt ausführt. Bevor im gesperrten Abschnitt die Maschine zur Schlaglochreparatur anrücken kann, hat er mit Kollegen die Bankette an den Straßenrändern in Ordnung gebracht. Mindestens fünf Jahre könne die Reparatur halten, wenn das Wetter mitspielt, schätzt der Bauarbeiter. Allzu große Hoffnungen zerstreut er allerdings schmunzelnd: "Eine Autobahn wird die Straße nicht werden."