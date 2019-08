Auf Bootstour Richtung Kalksee

Thomas Berger

Erkner Die Wasserschutzpolizei voran, die anderen tuckern hinterher – eine Gruppe Boote hat gerade die Woltersdorfer Schleuse verlassen, um in den Kanal zum Kalksee einzubiegen. Am Sonntag war die Schleuse personalbedingt geschlossen, wie Gilbert Horch, Leiter der Erkneraner Außenstelle des Wasser- und Schiffahrtsamtes, am Dienstag auf Anfrage sagte. Inzwischen läuft alles wieder, und mit den Zahlen ist Horch sehr zufrieden. Um die 8500 Sportboote und 1000 Güterschiffe haben die Schleuse seit Saisonstart passiert. Dass sie von Berufs- und Freizeitschifffahrt genutzt wird, sei eine Besonderheit der Anlage, sagt Horch. Der Oder-Spree Kanal dagegen werde fast nur von Güterschiffen befahren.