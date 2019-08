HGA

Velten (MOZ) In eine "Gastlichkeit", wie es die Polizei formulierte, sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch an der Breiten Straße in Velten eingebrochen.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Felix Kluge war gegen 1 Uhr bemerkt worden, dass mehrere Fenster aufgehebelt und Räume durchsucht worden waren. Ob und was gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.