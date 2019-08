Betrunkener Radfahrer in Gewahrsam genommen

GZ

Zehdenick (MOZ) Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Dienstagabend in Zehdenick vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Beamten hatten den 61-Jährigen kurz nach 20 Uhr an der Castrop-Rauxel-Allee gestoppt, weil er wegen starker Ausfallerscheinungen aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,59 Promille. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er mit auf die Granseer Wache genommen. Dort blieb er zur Ausnüchterung auch, weil er keinen festen Wohnsitz hat. Der 61-Jährige war zudem zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin zur Fahndung ausgeschrieben.