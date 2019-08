GZ

Fürstenberg (MOZ) Ein Damenfahrrad, einen Außenbordmotor und einen Holzspalter haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch aus einem Schuppen an der Straße Am Rieselgrund in Fürstenberg gestohlen.

Der Schaden beläuft nach Angaben der Polizei auf rund 900 Euro. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.