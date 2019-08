OGA

Wensickendorf (MOZ) Mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe hat ein Polizist am Dienstag in Wensickendorf einen verletzten Fuchs von seinen Leiden erlöst.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war das Tier von einem Passanten gegen Mittag mit zwei gebrochenen Hinterbeinen an der Wandlitzer Chaussee in Höhe des Bahnhofs gefunden worden.