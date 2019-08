GZ

Schulzendorf (MOZ) Von einem an der Straße des Friedens in Schulzendorf abgestellten VW sind am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr die beiden Nummernschilder gestohlen worden.

Die Polizei schrieb die Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-FB 605 zur Fahndung aus.