Kontrollen nach Bürgerhinweisen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg führten nach mehreren Bürgerhinweisen über rücksichtslos fahren Radfahrer in dieser Woche gezielte Kontrollen durch. Besonders stark wurden die Neuendorfer Straße/Ecke Luckenberger Straße, die Werner-Seelenbinder-Straße, die Ziesarer Landstraße und die Jacobstraße kontrolliert. Dabei konnten die Beamten gleich mehrere Radfahrer feststellen, die den Gehweg verbotswidrig befuhren oder den vorgesehenen Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung benutzten. Besonders viele Verstöße wurden in der Neuendorfer Straße/Ecke Luckenberger Straße konstatiert. Die Radfahrer wurden vor Ort entsprechend belehrt und das Fehlverhalten mit einem Verwarngeld geahndet.)