Teamgefühl beim Chaosspiel

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Abreise", heißt es unvermittelt. Ein Fünferteam, drei Mädchen, zwei Jungen, meldet sich bei Jugendsozialarbeiterin Nadine Grimm. Was, schon fertig? Keineswegs, "Abreise" lautet nur das richtige Codewort des Grüppchens für die nächste Aufgabe. Verschiedene Wissensrätsel haben sie schon gelöst. Nadine Grimm schickt die Fünf an den Fahrradsimulator.

Seit 9 Uhr am Dienstagvormittag ist die Klasse 7a von der Goethe-Schule auf dem Gelände der Kreisverkehrswacht Barnim in Eberswalde unterwegs. Um den gemeinsamen Spaß, Herausforderungen zu meistern, geht es an dem Tag – er gehört zum Programm der Kennenlerntage an der Oberschule.

Team- statt Grüppchenbildung

"Die meisten kennen sich ja erst seit ein paar Tagen. Im besten Falle werden sie die nächsten vier Jahre miteinander verbringen. Da sind die ersten Tage besonders wichtig", sagt Klassenleiterin Mareike Schmitz. Vor allem Teamgeist ist also gefragt – um die übliche Grüppchenbildung zu vermeiden. "Sonst ist doch der Hang da, sich mit den Kindern zusammenzutun, die man ohnehin schon kennt."

An vielen weiterführenden Schulen ist es Usus, den Start in den Lernalltag für die Siebtklässler, die gerade von der Grundschule kommen, mit Projekttagen oder Klassenfahrten zu erleichtern. Für die zwei Oberschulen in Eberswalde organisiert das Jugendteam der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) die Kennenlerntage. In der vergangenen Woche kamen dazu bereits die fünf siebten Klassen der Karl-Sellheim-Schule in den Verkehrsgarten. In dieser Woche sind die vier Siebten von der Goethe-Schule an der Reihe.

In beiden Schulen sei Beratung die Hauptaufgabe des Jugendteams, das in Kooperation der Stadt Eberswalde und dem Landkreis seit 2014 dort aufgestellt sei. "Vorrangig für die Schüler, aber auch für die Eltern", sagt Nadine Grimm. An den Kennenlerntagen können die Schüler also auch sie kennenlernen. Umgekehrt haben die Jugendsozialarbeiter schon mal ein Auge darauf, wer ihre Beratungsangebote später in Anspruch nehmen könnte.

In der Beratung gehe es um ganz unterschiedliche Problemlagen. "Meist um Konflikte untereinander", berichtet die Sozialarbeiterin. "Uns geht es darum, den Kindern Handwerkszeug zu geben, ihre Probleme allein zu lösen." Ist das Vertrauen erst mal da, werden auch familiäre Konflikte angebracht. "Wir nehmen jedes Anliegen ernst", sagt sie.

Beim Kennenlerntag ist die Basis dafür ein sogenanntes "Chaosspiel", das sich Grimm und ihr Teamkollege Sebastian Noseleit ausgedacht haben. "Wir haben überall Zahlen versteckt", sagt Noseleit. Auf der Rückseite der Kärtchen steht jeweils ein Codewort, das auf Nachfrage bei den Betreuern einen neuen Spielauftrag auslöst. Nach jeder Station rücken die Schülerteams mit ihren Spielfiguren auf dem selbstgebastelten Spielbrett vorwärts.

Mal tanzen sie eine halbe Minute lang den Zahnseidentanz, den bekannte Internettrendtanz. Mal beantworten sie Scherzfragen oder erzählen von ihren Urlaubserlebnissen – manche Aufgabe erfinden die Sozialarbeiter spontan. Fünf Stationen sind für alle aber Pflicht. Beim Torwandschießen, E-Bike-Fahren, Bogenschießen, am Fahrradsimulator und beim Reaktionstester übernimmt die ehrenamtlich organisierte Kreisverkehrswacht die Betreuung.

Schnell bremsen am Simulator

Beim Fahrradsimulator etwa sitzen die Kinder auf einem Rad vorm Bildschirm und müssen in verschiedenen Verkehrssituationen bremsen. Reaktions- und Bremszeit werden aufgezeichnet. Den Simulator hat der Verein aus Oranienburg ausgeliehen. "Wir sind gerade dabei, einen eigenen Fahrradsimulator aufzubauen", sagt Doreen Pschibilski, die bereits seit acht Jahren bei der Verkehrswacht mitarbeitet, zur Zeit im Bundesfreiwilligendienst. "Ich finde, das hier ist mal eine gute Abwechslung zur Schule", sagt der 13-jährige David Spieß, einer der 25 Schüler am Dienstag. "Den Tag heute finde ich voll cool", fasst Melody Winter (12) zusammen. Während die Schüler von Aufgabe zu Aufgabe dem Spielfeld "Ziel" näherrücken, schmeißen die Leute von der Verkehrswacht den Grill an. Zum Abschluss gibt es für alle noch Würstchen. Drei der ersten sechs Tage nach den Sommerferien hatte die 7a schon fürs Kennenlernen genutzt. Heute beginnt für sie der reguläre Schulalltag.