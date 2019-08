Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Brandenburg. Der Verkehrsclub Deutschland hat die Landtags-Direktkandidaten zu einer Diskussion rund um die "Verkehrswende für Brandenburg" am Freitag um 18 Uhr in das Interkulturellen Zentrum "Gertrud von Saldern" am Gotthardtkirchplatz 10 eingeladen. Zugesagt haben bisher Franz Herbert Schäfer und Jean Schaffer von der CDU, Britta Kornmesser von der SPD, Matti Karstedt und Marc Puhlmann von der FDP, Dr. Andreas Bernig und Andreas Kutsche von der LINKEN als auch Vincent Bartolain und René Blumenthal vom Bündnis 90/Die Grünen.

Hintergrund ist die am Donnerstag, 15. August, startende Volksinitiative "Verkehrswende für Brandenburg - jetzt!". Sie fordert den Landtag auf, ein Mobilitätsgesetz mit konkreten Maßnahmen, Zeitplänen, Budgets und Verantwortlichkeiten zu beschließen, um den Anteil des Umweltverbundes am Verkehr bis zum Jahr 2035 von heute 41% auf 82% zu verdoppeln und den Verkehr in Brandenburg bis 2050 klimaneutral zu gestalten.