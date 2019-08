MOZ

Wandlitz (MOZ) Unbekannte haben das Dach des Edeka-Supermarkts an der Prenzlauer Chaussee, vermutlich in der Nacht, mit schwarzer Farbe beschmiert. Am Dienstag wurden die Sachbeschädigungen entdeckt und der Polizei gemeldet. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln nun, wer für den Vandalismus verantwortlich ist und wie die Täter auf das Dach kamen.