Laut, bunt und erlebnisreich

Erhard Herrmann

Brandenburg Spiel, Spaß und jede Menge Aktion. Das alles gab es beim 27. Brunnenfest des Deutschen Roten Kreuzes vergangenen Samstag. Die Kleinen und die Mitarbeiter des Kinderdorfes in der Magdeburger Landstraße hatten ein tolles Programm, mit allem was Kinderherzen höherschlagen lässt, zusammengestellt. Andreas Griebel, Vorstand des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, eröffnete das Fest und überließ dann den Kleinsten aus dem Kinderdorf das Feld. Anhand von Spielmarken hatten die Kinder an verschiedenen Stationen die Möglichkeit, ihr Geschick unter Beweis zu stellen. An vielen Spielständen, wie dem Angeln, Büchsenwerfen oder der großen Tombola gab es Preise zu gewinnen. Besonders interessant war der Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes. Dieser wurde intensiv von innen und außen bestaunt und genau inspiziert. Ebenso beliebt waren natürlich die Kutschfahrten. Hier wurde es auf dem Planwagen schon mal ganz schön eng.

Enge will der DRK Kreisverband in den sechs verschiedenen Häusern indes vermeiden und investiert 4,8 Millionen Euro um sein Kinderdorf noch attraktiver zu machen. Das bisherige Haus 4 weicht einem Neubau. "Das alte Gebäude wird abgerissen. Das neue Haus hat mit 180 Plätzen eine doppelte Kapazität. Zur Finanzierung haben wir einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen", erklärte Andreas Griebel, der letztendlich noch lobende Worte für alle Beteiligten am Brunnenfest fand. "Eine solche Veranstaltung ist gar nicht möglich ohne die Hilfe vieler fleißiger Hände. Viele Eltern, Großeltern, die Erzieher und Ehrenamtliche haben den Tag so schön bunt und erlebnisreich werden lassen", resümierte der DRK-Vorsitzende.