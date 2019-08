RA

Neuruppin (MOZ) Mit einem offenbar gefälschten 200-Euro-Schein wollte eine 42-jährige Berlinerin am Dienstag in einem Regionalzug in Neuruppin einen Fahrschein kaufen.

Einer Zugbegleiterin war die Fälschung aufgefallen. Sie rief die Polizei. Der Geldschein wurde von Beamten sichergestellt. Sie leiteten Ermittlungen wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ein, teilte die Neuruppiner Polizei am Mittwoch mit.