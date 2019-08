MOZ

Panketal (MOZ) Auf Streife in der Schönower Straße bemerkten Polizeibeamte am Mittwochmorgen zwei beschädigte Fensterscheiben an einem Supermarkt. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass auch die Fassade des Discounters durch Steinwürfe beschädigt worden war. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Tätern übernommen.