Pkw schrammt erst den Baum und überschlägt sich mehrfach

Claudia Duda

Lehnitz (MOZ) Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag ein Mann bei einem Unfall zwischen Borgsdorf und Lehnitz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war nur ein Fahrzeug beteiligt. Der Autofahrer habe gegen 16 Uhr erst einen Baum geschrammt. Das Fahrzeug habe sich dann mehrfach überschlagen. Der Mann sei jedoch selbst noch ausgestiegen. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch nichts sagen. Die Straße zwischen Lehnitz und Borgsdorf war mitten im Feierabendverkehr zeitweise voll gesperrt. Es kam in beiden Richtungen zum Stau.