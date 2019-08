Mannschaftsvierer qualifiziert sich bei Bahnrad-WM der Junioren mit schnellster Zeit

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen starken Start hat der deutsche Mannschaftsvierer bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Bahnradsportler in Frankfurt (Oder) am Mittwoch hingelegt.

Die Qualifikation im 4000-Meter-Verfolgungswettbewerb beendete er unter 18 Teams mit der schnellsten Zeit und blieb mit 4:02,519 Minuten nur eine Sekunde langsamer als beim deutschen Rekord zu den Europameisterschaften vor wenigen Wochen in Gent. In der 1. Runde noch am Mittwochabend trifft das deutsche Quartett auf die viertschnellsten Neuseeländer.

Auch die deutschen Juniorinnen sind im selben Wettbewerb als Vierte eine Runde weiter. Mit 4:36.561 min lieferten sie ihre zweitschnellste je gefahrene Zeit ab und treffen am Donnerstag auf die Italiener, die mit 4:28.192 min Beste der Qualifikation waren.

Nach der Qualifikation im ersten Massenwettbewerb, dem Scratch der Juniorinnen, steht gleich nach der Eröffnungsfeier am Mittwochabend das Finale der besten 24 mit der Deutschen Lea Waldhoff an.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften, den ersten Welttitelkämpfen in der Oderstadt überhaupt, sind nach offiziellen Zahlen 300 Bahnradspezialisten aus 48 Ländern am Start.