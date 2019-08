Asbest, Ölkanister und Bauschutt in Gantikow entdeckt

Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) 20 Kanister mit Altöl, Asbestplatten, Bauschutt, Elektroschrott und Haushaltsmüll – so sieht der letzte Fund von illegalem Müll im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aus. Sichergestellt wurde der Müll auf der gegenwärtig leeren Siloanlage im Windpark von Mechow bei Gantikow. Gefahr für den Gantikower See bestehe jedoch nicht, so Landkreissprecher Alexander von Uleniecki. "Hinweise auf Bodenkontaminationen gibt es nicht."

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten nach Eingang der Anzeige sämtliche Ölkanister sichergestellt. "Mittlerweile haben Mitarbeiter des Grundstückeigentümers das Altöl in einem dafür zugelassenen Behälter gesammelt", so Uleniecki. Von dort soll es ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgt werden. Bis der Verursacher gefunden ist, bleibt im Fall Gantikow erst einmal der Grundstückseigentümer auf den Kosten sitzen. Die illegale Müllentsorgung von gefährlichen Abfällen habe deutlich zugenommen, berichtet Myga Chrzanowski, Sachgebietsleiterin für öffentlich rechtliche Entsorgungsträger. Waren es 2017 noch vier Tonnen, galt es 2018 schon zehn Tonnen zu beseitigen, so die Fachfrau. Oft liege der Müll an schwer zugänglichen Stellen. Die Kosten der Entsorgung werden mit den Müllgebühren auf alle Bürger umgelegt. Rund 60 000 Euro fielen dafür 2018 an. Mit dem Geld wurden aber auch die Glascontainerstellplätze gereinigt und die Container in den Gemeinden für "herrenlose Abfälle" finanziert.