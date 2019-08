Meng Meng: Ein bisschen schwanger im Berliner Zoo

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das Ultraschallbild, das im Zoo-Restaurant vor Journalisten an die Wand geworfen wird, zeigt eine kleine unscheinbare Wölbung.

"In der Gebärmutter ist etwas. Man sieht nur sehr wenig. Aber wir sind sehr optimistisch", verkündet der Berliner Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem am Mittwoch. Meng Meng, die Pandabärin aus China, ist augenscheinlich von ihrem Gefährten Jiao Qing schwanger – zu 50 Prozent wahrscheinlich sogar mit Zwillingen.

Die ersten Ergebnisse von Hormonkurven und Urintest sind jedenfalls so vielversprechend, dass die Zoomitarbeiter schon zwei Brutkästen angeschafft haben und nun Fortpflanzungsexperten und Geburtshelfer aus der chinesischen Heimat der beiden Zoo-Stars eingeflogen werden.

Schnelles Wachstum

Denn wenn es sich nicht um eine Scheinträchtigkeit handelt, die bei Panda-Bären auch vorkommt, und alles gut geht, dann wird der meerschweinchengroße Nachwuchs schon Ende August, Anfang September erwartet. Das Wachstum der Embryos sowie das der Jungtiere nach der Geburt sei äußerst beeindruckend und so bei keiner anderen Tierart zu finden, erklärt Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW).

Der Spezialist für Reproduktionsmanagement kam in den vergangenen Wochen regelmäßig in den Berliner Zoo, um die sechsjährige Bärin zu untersuchen. Die Pfleger fütterten sie mit Apfelstücken, während sich die Wildbärin recht entspannt den Bauch rasieren und mit angewärmtem Ultraschall-Gel einreiben ließ.

Die medizinischen Untersuchungen wurden vorher lange mit Tiertrainern eingeübt. Meng Meng hat gelernt, sich auf ein Signal auf den Bauch zu legen. "Sie hat da toll mitgemacht", berichtet Hildebrandt. Dass Meng Meng bei der letzten Untersuchung am Dienstag nur 40 Sekunden still hielt, werten die Experten auch als gutes Zeichen. Denn werdende Panda-Mütter werden zeitweise auch missmutig, träge und hören plötzlich auf zu fressen.

Auch am Mittwoch sah man Meng Meng im Panda Garden nicht wie üblich am Bambus nagen. Etwas eigenbrötlerisch lief die sonst so kletterfreudige Bärin vor den Augen der Touristen aus aller Welt auf und ab. Dabei habe sich Meng Meng in den vergangenen Wochen noch sehr hungrig gezeigt und sich etwa 15 Kilo zusätzlich angefuttert, so Hildebrandt. "Auch dieses Verhalten ist typisch vor einer anstehenden Geburt."

Sofern Meng Meng tatsächlich trächtig ist, würde der bisher erste Panda-Nachwuchs in Deutschland geboren werden. Die Berliner Tierärzte und Pfleger stehen bei einer Zwillingsgeburt allerdings vor einem Problem. "In der freien Wildbahn nehmen Panda-Bären nur ein Junges an. Das zweite wird liegen gelassen und erfriert dann", erklärt Zoo-Chef Knieriem. Das liege daran, dass die Wildtiere für die Aufzucht der Nachkommen viel Milch bräuchten, ihre Hauptnahrung, der Bambus aber sehr energiearm sei.

Deswegen will der Zoo – wie auch in China üblich – zufüttern und hat die zwei Inkubatoren angeschafft. "Wir wollen die Babys regelmäßig austauschen, damit beide Mutterwärme bekommen und das Sozialverhalten lernen", erläutert Knieriem den Plan.

Nachwuchs auch nur Leihgabe

Der Öffentlichkeit präsentiert werden kann der Nachwuchs dann voraussichtlich erst Ende des Jahres, wenn er im Alter von etwa drei Monaten laufen kann. Die gebürtigen Berliner würden aber nicht für immer in der deutschen Hauptstadt bleiben. "Die Jungtiere werden nach etwa zwei Jahren für die Eltern ungemütlich. Die Verträge gelten maximal vier Jahre", erklärt Knieriem.

Auch Meng Meng und Jiao Qing waren im Sommer 2017 als Leihgabe aus China nach Berlin gekommen. Pro Jahr zahlt der Zoo etwa 920 000 Euro Gebühr für die weltweit seltenen Publikumsmagneten. Der Handel gilt in China auch als diplomatische Geste. Der Berliner Zoo ist derzeit der einzige Tierpark in Deutschland, der die gefährdeten Wildtieren hält. Berlins letzter Riesenpanda "Bao Bao" war 2012 gestorben. In Berlin wäre nach früheren erfolglosen Versuchen die Geburt eine Sensation.

Doch noch heißt es Daumen drücken, dass sich die Wölbung auf dem Ultraschallbild zu einem Fötus entwickelt. Die nächste medizinische Untersuchung ist für diesen Freitag angesetzt. Aber nur, wenn Meng Mengs Laune es auch zulässt.