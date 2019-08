Woltersdorfer Verein lädt zum Mitfeiern ein

Marion Thomas

Ortsmarke Am Sonnabend steigt in Woltersdorf eine große Party: Der Sportverein wird 100 Jahre alt und hat fürs Jubiläum ein vielfältiges Programm vorbereitet. Um 13 Uhr geht’s im Sport- und Freizeitpark an den Fuchsbergen los: Zu Discomusik gestalten die Sportler einen großen Flashmob. Nach der offiziellen Eröffnung beginnt um 13.30 Uhr ein Kinderfest für alle mit Spaßwettkämpfen, Hüpfburgen, Wasserrutsche und Kletterturm. Dazu gibt es Bastel- und Spielangebote. Bei der Feuerwehr kann jeder an einem kleinen Spritzenhaus löschen üben.

Die jüngsten Fußballer bestreiten ab 10 Uhr ein Turnier, die Volleyballer sind ebenfalls aktiv. 13.30 Uhr startet ein offenes Fußballturnier, für das man sich vor Ort anmelden kann. Die Abteilung Geräteturnen wird 14 Uhr eine Turnschau aufführen, danach zeigen die Minis der Cheer- und Showdancer sowie der Discodancer ihr Können.

Um 17 Uhr steigt das "Duell der Hundertjährigen", wobei Fußball-All-Star-Teams aus Woltersdorf und Rüdersdorf gegeneinander spielen – beide Vereine wurden vor 100 Jahren gegründet. Zeitgleich findet ein Traditionsspiel der Woltersdorfer Basketballer gegen den Mahlower SV statt.

Am Abend gibt es Live-Musik mit den "Rockenden 5" und Disco. Die Trommelgruppe "Wododrums" wird auftreten und mit der Chorgemeinschaft ebenso für Stimmung sorgen wie die Tanzsportlerinnen des Vereins. Für 22 Uhr ist ein großes Feuerwerk geplant.