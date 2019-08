Erstmals im Leben Fotomodel

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Stadtfest-Plakate in Eisenhüttenstadt sind stets etwas Besonderes. In diesem Jahr hat sich die Berliner Veranstaltungsagentur Artecom für eine Fotomontage entschieden. Zum 20. Geburtstag des Stadtfestes sollte diese Drei-Tage-Party natürlich im Bild zu sehen sein. Deshalb ist als Hintergrund die beleuchtete Festmeile zu sehen. Hinzu kommen drei Personen, die eine enge Verbindung zu Eisenhüttenstadt haben: Annika Winter, Tänzerin bei CarMa, Günter Niegot, Saxophonist bei der Märkischen Blasmusik, sowie Friedrich Heß, Feuerwehrmann bei der Werkfeuerwehr von ArcelorMittal.

Für Günter Niegot war es mit 77 Jahren das erste professionelle Fotoshooting. "Es hat Spaß gemacht", sagt der Hobbymusiker, der in Fünfeichen wohnt. Die Veranstaltungsagentur hatte zuvor bei der Märkischen Blasmusik nach einem möglichen Fotomodel gefragt. Niegot machte das Rennen und fand sich irgendwann im Fotostudio von Bernd Geller wieder. "Eine ganze Stunde war ich da. Wir haben bestimmt 1000 Fotos gemacht", erzählt er. Mal mit Jacke, mal ohne, mal mit Ausfallschritt, mal ohne. "Ich habe auch wirklich gespielt, sodass das alles realistisch aussieht", sagt der Saxophonist.

Aufgrund der Scheinwerfer habe er richtig geschwitzt. "Ich war so rot, dass ich ins Nebenzimmer musste, wo man mich abgepudert hat." Noch eine Premiere mit 77 Jahren. Mit dem Ergebnis sei er zufrieden, genau wie seine Frau. "Das ist ja besser als ich wirklich bin", sagt Niegot mit einem Schmunzeln. Beim Stadtfest ist er nicht nur auf den Plakaten dabei. Sowohl auf der Haupt- als auch auf der Lindenbühne werden er und die anderen Musiker auftreten.

Zur Blasmusik ist Günter Niegot im Jahr 1986 gekommen, jedenfalls was das Spielen in einer Gruppe angeht. Da wurde im EKO ein GST-Orchester gegründet, berichtet der gelernte Zerspaner und Ingenieur. 1990 änderte sich der Name der Truppe. Aus dem GST-Orchester wurde die Märkische Blasmusik.