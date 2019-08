"Ruhigen Gewissens Protest wählen"

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Herr Hennig, Sie haben die Friedensglocke als Treffpunkt gewählt. Sie sind also für den Frieden?

Tatsächlich, in den jetzigen Zeiten müssen wir uns für mehr Frieden einsetzen, regional, aber auch global. Vieles läuft über Kommunikation. Debatten werden oft so emotional geführt, mir fehlt da die Rationalität. Frankfurt ist eine Stadt, an der man gut sehen kann, wie emotional aufgeladene Entscheidungen dazu geführt haben, dass die Stadt aussieht wie sie aussieht. Etwa durch den Zweiten Weltkrieg. Ich finde, Konflikten muss man möglichst früh rational gegenübertreten und mit allen reden.

Ist das auch der Konsens in ihrer Partei? Die arbeitet ja mit Satire.

Das mag merkwürdig klingen. Aber in Der PARTEI sind wir alle Leute, die sich von anderen Parteien abwandten, entweder weil ihr Idealismus enttäuscht wurde oder weil man gemerkt hat, dass die eigene Klasse für die Volksparteien wie CDU oder SPD nicht mehr interessant ist. Für politischen Protest muss man aber nicht auf falsche Versprechen reinfallen, oder auf Leute, die Ängste schüren vor Katastrophen oder vor bestimmten Gruppen. Deswegen war für mich der Weg, in den satirischen Untergrund zu gehen, um Menschen durch Satire und ausgefallene Aktionen wieder zur Politik zu bringen.

Was Sie sagen, erinnert an die Wahlplakate der FBI, die sich mit dem Symbol Glühbirne von den anderen Parteien, den "Angstmachern", abgrenzt.

Die FBI erscheint mir sehr personenzentriert. Ihr Wahlkampf erinnert mich an das Handwerk der Marktschreier. Diese Marterpfähle mit Plakaten – das zeugt von einem großen Geltungsbedürfnis. Uns erlaubt die Satire, dass wir Leute zum Nachdenken anregen und Themen aus einer anderen Perspektive betrachten können, die auch zur Entscheidungsfindung beitragen. Die PARTEI gibt es jetzt 15 Jahre. Am Anfang gab es schräge Forderungen, wie ‚wir wollen die Mauer zurück‘. Aber inzwischen hat sich ein realpolitischer Flügel herausgebildet, zu dem ich mich zähle. Ich will nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auch Lösungen vorschlagen.

Was sind für Sie die Themen, für die Sie Rationalität und Lösungen fordern?

Ich denke zum Beispiel an unsere Elterngeneration, die Babyboomer. Die werden älter und leben oft in Orten, die auf lange Sicht infrastrukturell abgeschnitten sein werden. Manche Dörfer werden nicht überlebensfähig sein in den nächsten 20 bis 50 Jahren. Doch kaum jemand setzt sich damit auseinander. Oder der Kohleausstieg – plötzlich, weil Wahlkampf ist, reden zwar alle über die Lausitz. Aber eigentlich ist das ein altes Problem der 90er Jahre, man verdrängt es seither bestmöglich. Das ist typisch.

Was würden Sie vorschlagen, wenn Sie im Land was zu sagen hätten? Etwa für die abgehängten Dörfer.

Für die Dörfer bräuchten wir eine Art Zentralstellen, Versorgungs-Hubs für Post, Medikamente, die über Drohnen beliefert werden. Es muss auch unbedingt der Breitbandausbau und die Handynetzabdeckung stärker werden, denn der Bund kümmert sich darum nicht genug. Und es muss in Bildung investiert werden, andere Rohstoffe haben wir im Land schließlich nicht. Besonders in die naturwissenschaftlichen Zweige in der Schule. Wir brauchen Informatik ab der ersten Klasse, Python und HTML als Fremdsprachen. Über kurz oder lang wird schließlich alles um uns herum mit Software gesteuert werden. Wir brauchen Technologie, andere Länder sind da schon viel weiter.

Was ärgert Sie an der Landespolitik?

Brandenburg hat diesen inneren Konflikt: das Land wird zentral gesteuert, Potsdam wirkt wie Paris. Drumherum gibt es kreisfreie Städte und Landkreise, die gegeneinander ausgespielt werden, etwa bei der gescheiterten Kreisgebietsreform. Dann fühlen sich Bürger überrumpelt und reagieren emotional. Da braucht es bessere Aufklärungsarbeit. Ich würde mir wünschen, dass mehr Informationen bereitgestellt werden und nicht den Leuten nach dem Mund geredet wird.

Ist das nicht ein Problem, dass wir Informationen im Überfluss abrufen, die wir nicht einordnen können?

Ich meine, dass Regierungshandeln durchsichtiger wird. Sei es ein Livestream aus dem Landtag mit einem moderierten Chat, in den man sich einklinken kann.

Warum haben Sie sich als achter Direktkandidat aufstellen lassen? Ihr Einzug in den Landtag ist unwahrscheinlich.

Ich denke, ich werde nicht über 5 bis 10 Prozent kommen. Wenn wir Stimmen erhalten, zeugt das eher davon, dass die anderen Parteien etwas falsch gemacht haben. Denn wir zeigen auf, was schief läuft. Mir geht’s um den Wahlkampf, den möchte ich nutzen, um auf bestimmte Probleme hinzuweisen. Unsere PARTEI kann dabei weiter gehen als alle anderen in ihren Wahlkämpfen.

Warum kann man Ihrer Partei keine Zweitstimme geben?

Erst wollten einige Leute ein eigenes Projekt starten, aber das lief dann nicht. Am Ende scheiterte es an zu wenigen Unterstützerunterschriften. 2000 hätten wir in kürzester Zeit vorlegen müssen, um eine Landesliste aufzustellen. Wir sind gegen dieses Quorum. Wenn eine Partei schon in mehreren Kommunalparlamenten vertreten ist, warum sollte sie dann nicht zur Landtagswahl aufgestellt sein?

Welcher andere Direktkandidaten hat Chancen, wer hat etwas drauf?

Ich rechne allen gute Chancen bei ihrem Wählerklientel ein. Ich hab Glück, kann mich selber wählen.

Und warum sollte ich mein Kreuz bei Ihnen setzen?

Um ruhigen Gewissens Protest zu wählen.

Fänden Sie es beunruhigend, wenn Wilko Möller Frankfurts Stimme im Landtag wird?

Wenn sich jemand für die Stadt einsetzen will, ist das eine ehrenwerte Sache. Wenn jemand zu einer Gruppierung gehört, die teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sollte man sich überlegen, ob man den wählt. Wenn ich Plakate auf der Oderbrücke sehe, auf denen steht "Hol Dir Dein Land zurück", dann ist das geschmacklos. Jemanden zu verärgern, mit dem wir in den letzten 20 Jahren gut zusammengearbeitet haben – das ist nicht lustig oder satirisch, sondern einfach dumm.

Was ist denn mit PARTEI-Plakaten? Es sind gar keine zu sehen.

Wir haben unseren Wahlkampf größtenteils ins Internet verlegt. In den letzten 14 Tagen möchten wir aber noch Plakate raushauen. Es wird auch eine Galerie in unserer Stammkneipe "Elyx" geben. Wir haben uns da was Lustiges ausgedacht.