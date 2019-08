Kreisreform: Kooperationen zwischen Kreisen läuft schleppend

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Auf der letzten Sitzung des Innenausschusses zur Kreisreform 2017 appellierten die Chefs des Städte- und Gemeindebundes und des Landkreistages eindringlich, auf das Vorhaben zu verzichten.

Statt der ungeliebten Zwangsfusionen boten sie an, künftig freiwillig enger zusammen zu arbeiten. Vor einem Jahr wurde dies noch einmal in der Staatskanzlei feierlich beschworen.

Wolfgang Blasig (SPD), Vorsitzender des Landkreistages und Landrat von Potsdam-Mittelmark, zieht im Gespräch mit dieser Zeitung eine positive Bilanz – für den Südwesten des Landes. Zwischen seinem Landkreis, dem Havelland und den beiden kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg hat sich eine institutionalisierte Zusammenarbeit herausgebildet.

Vier Mal im Jahr treffen sich die Verwaltungschefs. "Wir können alle gut miteinander", so Blasig. Das Persönliche spielt offenbar eine nicht zu unterschätzende Rolle – sobald sich ein Problem anzeige, fließen die Informationen, auch auf der Fachebene, sagt Blasig. Als Beispiel für die Abstimmungen nannte er den Pflegebereich. Als die Stadt Brandenburg Tariflöhne für die Mitarbeiter einführen wollte, sei klar gewesen, dass die anderen mitziehen müssen, erklärt der Landrat.

Ohnehin gebe es eine enge Zusammenarbeit der Personalchefs und die Vereinbarung, sich nicht gegenseitig Personal abzuwerben. Der Umgang mit Beförderungen werde abgestimmt. Als praktisches Beispiel für eine Zusammenarbeit, die der Bürger spürt, nannte Blasig die Autozulassungen. Die ist in den Behörden der vier Gebietskörperschaften möglich. Wer beispielsweise in Potsdam-Mittelmark wohnt und in Potsdam arbeitet, muss nicht aufs Amt in seinem Landkreis, sondern kann in Potsdam den Behördengang erledigen.

Kooperationen sind auch für die Gesundheitsämter und für die Lebensmittelüberwachung geplant. Gemeinsame Ämter zu bilden, stoße an rechtliche Grenzen. Aber Vertretungen über Kreisgrenzen zu organisieren, sei machbar, sagt Blasig. Bei der Frage, die Rechnungsprüfung gemeinsam zu organisieren, herrsche noch Zurückhaltung. Auch beim Nahverkehr sind keine Fusionen in Sicht. Da seien die Interessen zwischen Landkreisen, die auf Busse setzen, und Städten, die Straßenbahnen bevorzugen, noch zu groß. An die Zusammenlegung der Jugend- und Sozialämter, die im Zuge der Kreisreform die dann eingekreisten Städte hätte entlasten sollen, ist bei freiwilligen Kooperationen gleich gar nicht zu denken.

Wenn der Chef des Landkreistages auf andere Regionen schaut, weiß er, dass sich dort nicht so viel bewegt wie zwischen Havelland und Hohem Fläming. Besonders Cottbus und seine Nachbarn tun sich nach wie vor schwer, schätzt Blasig ein. Nach der Absage der Reform seien die meisten wieder zum Tagesgeschäft übergegangen. "Vielleicht auf einem etwas erhöhten Niveau", so das Fazit. Solange die Einnahmen steigen und die Kreise schwarze Zahlen schreiben, werde sich daran nicht viel ändern.