Lichtanlage wird komplett modernisiert

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Eisenbahn GmbH wird die seit Wochen defekte Lichtsignalanlage am Straßenbahnübergang in der Landhausstraße nicht reparieren. Stattdessen sei eine vollständige technische Umrüstung des Übergangs geplant, sagte Irina Kühnel, Geschäftsführerin der Gesellschaft. Zu diesem Schritt habe man sich entschlossen, nachdem der zuständigen Wartungsfirma für einzelne erforderliche Ersatzteile Lieferfristen bis Mitte 2020 angekündigt worden waren. "Wir werden die Anlage, die aus den 90er-Jahren stammt, komplett modernisieren und auf den neuesten technischen Stand bringen", sagte Irina Kühnel. Für die Umrüstung mit technischer Abnahme und Freigabe rechnet sie mit drei bis vier Monaten. Anfang Juni hatte ein Blitz in die Anlage eingeschlagen. Sie ist seither mit Schutzhüllen abgedeckt – das Andreaskreuz das verbliebene Verkehrszeichen. Verkehrsteilnehmer sollten besonders achtsam an die Stelle heranfahren, Straßenbahnen haben Vorrang.