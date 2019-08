Plan für altes Forsthaus reift

Dietmar Puttins

Müllrose Wie kann die Sanierung des früheren Forsthauses an der Bahnhofsstraße 57 auf eine Art und Weise gelingen, dass die Mehrheit der Müllroser Bürger zufrieden ist? Mehr als 120 Bewohner kamen am Dienstag zur Vorstellung der bisherigen Planung in den Festsaal des Forsthauses. Gastgeber der Einwohnerversammlung war Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel. Mit ihm auf dem Podium saßen Dipl.-Ing. Jens Beige vom gleichnamigen Architekturbüro aus Eisenhüttenstadt, Vize-Amtsdirektor und Bauamtsleiter Patrick Grunow sowie Müllroses ehrenamtlicher Bürgermeister Thomas Kühl.

Sanierung billiger als ein Neubau

Einige Bewohner würdigten die Lösungsansätze des Architekten, andere vermissten Aspekte mit Blick auf Vereine oder Jugendarbeit und wenige schlugen den Vollabriss und einen Neubau vor. Wie das so ist, wenn Bürger das Wort ergreifen. Fakt ist: Mögen auch die Rücklagen der Gemeinde beachtlich sein, so verfolgt die Politik in Müllrose bisher die Sanierung des Objektes, weil nur dann das Vorhaben zu 70 Prozent mit Fördermitteln finanziert werden kann. Das Bauvorhaben wird mehrere Millionen Euro kosten. Eine exakte Prognose ist allerdings heute noch nicht möglich.

Vorlauf: Im Dezember 2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, ein Planungsbüro zu beauftragen. Dazu auserkoren ist seither der Architekt Jens Beige. Die Kommunalpolitiker hatten die Leistungsphasen 1 bis 4 der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen beauftragt. "Das heißt, im Rahmen von Voruntersuchungen sollen mögliche Planungsvarianten ermittelt werden und die Ergebnisse den Stadtverordneten vorgestellt werden", rief Amtsdirektor Matthias Vogel in Erinnerung.

Jens Beige hatte drei Sanierungs-Varianten erarbeitet und die Gemeinde entschied im März 2019, seine Variante 2 zu verfolgen. Diese sieht erstens den Abriss des Hauptgebäudes an der Straße und an Stelle dessen einen zwei- bis dreigeschossigen Neubau vor. Zweitens: Der Saalanbau und die Nebengebäude bleiben erhalten.

20 Minuten lang referierte der Architekt. Sein Ziel: Ein multifunktionales Gebäude. Er zeigte die Standort-Vor- und Nachteile auf, lieferte Gebäudekennzahlen für Vereinsflächen im Erdgeschoss (Seniorentreff) und Veranstaltungsflächen (Saal 1 und Saal 2), sprach über Stellplätze und vieles mehr.

Teilabriss kommt nicht zu teuer

Sein Fazit war insgesamt positiv. Es gebe Planungssicherheit sowie keine zusätzlichen Grundstücks- und Erschließungskosten. Die Abrisskosten im Bestand hielten sich in Grenzen.

Gegenüber einem völligen Neubau mit "gleichwertiger Gesamtanlage und gleicher Nutzfläche" reduzierten sich die Baukosten um rund 500000 Euro. Das ist insofern bedeutsam, weil Müllrose bei einem Neubau alle Kosten allein stemmen müsste. Dafür gibt es keine Fördergelder.

Der Umbau hin zu einem multifunktionalen Forsthaus werde Müllrose flexibel in der wirtschaftlichen Auslastung und Verringerung der Unterhaltskosten machen. Die Botschaft des Architekten: "Ein Gebäude funktioniert nur, wenn es wirtschaftlich funktioniert."