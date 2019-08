Coworken im Grünen

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Separieren und trotzdem miteinander kommunizieren, Konzentration und Zerstreuung, Lernen, Begegnen und Gründen – all das soll im künftigen Coworking Space der Europa-Universität möglich sein. Eine flexible Gestaltung der insgesamt 3000 Quadratmeter großen Fläche gehörte daher zu den Kernanforderungen des Architekten-Wettbewerbs für die alte Mensa. 14 Architekturbüros hatten ihr Eisen ins Feuer geworfen. Sie hatten eine Reihe Vorgaben zu beachten. Zum Beispiel sollte die meist zugeparkte Nordseite am toten Ende der Regierungsstraße aufgewertet werden. Und Elemente des historischen DDR-Designs sollten erhalten werden: die Glasmalerei von Eberhard Hückstädt sowie die charakteristischen Lampen im einstigen Speisesaal.

In die engere Auswahl kamen drei Berliner Entwürfe, die am Mittwoch von der Jury-Vorsitzenden Prof. Juliane Zach vorgestellt wurden. Gemeinsam ist ihnen eine Aufteilung des Raums in drei Areale, einem lauteren Bereich, der als Treffpunkt dient, einem ruhigeren zum individuellen oder gemeinschaftlichen Arbeiten sowie einem Lern- und Gründerbereich. Besonders um den Gewinner und den Zweitplatzierten muss in der Jury-Sitzung hart gerungen worden sein, hört man bei Juliane Zach heraus.

Tatsächlich wirkt der zweitplatzierte Entwurf spektakulärer: Ein "Co Creation-Café" im völlig umgestalteten Eingangsbereich leuchtet hinaus auf den Campus. Drinnen verbindet ein "Walking Loop für Gehbesprechungen" die verschiedenen Bereiche. Diese Achse sei gut bei der Jury angekommen, berichtet Zach, ebenso der besondere Platz für Hückstädts Kunstwerk, das ins Glasdach integriert wurde. Allerdings hatten Teile der Jury bei den farblich stark abgesetzten Coworking-Bereichen ein "Gefühl von 70er Jahre", so Zach. Auch die Außenfassadengestaltung habe Fragen aufgeworfen.

Durchgesetzt hat sich das unauffälliger wirkende, jedoch grünere Konzept, das "zukunftsweisende". Kernmerkmal: Atrien, die wie eine Art überdachte Lichtschächte aus Glas durch das Dach stoßen und damit das 40 mal 50 Meter große offene Coworking-Areal des Speisesaals sowohl möblieren als auch natürlich belichten und belüften, erläutert Architekt Hermann Scheidt.

Sieben solcher Atrien sieht der Entwurf vor. "In den Boxen kann Grün sein, nach innen und nach oben haben sie Öffnungen. Das ermöglicht die Nachtauskühlung", erklärt Scheidt. Zum Vorteil gereichte den Gewinnern auch die geplante Begrünung der aktuell verwaisten Außenterrassen und des Daches.

"Es ist ein nachhaltiger und ökologischer Entwurf. Da kann sich auch die Stadt etwas abschauen", sagt Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal. Die Dezernenten Milena Manns und Claus Junghanns applaudieren.

Grünes und Licht, das finden auch Saskia Heller und Antje Wilke wichtig, als sie sich die Entwürfe ansehen. Die beiden studieren an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät und haben die alte Mensa, die seit zwei Semestern bereits provisorisch als Coworking Space dient, intensiv und gern genutzt. Die Bibliothek im Hauptgebäude mögen sie nicht. "Mir ist es da zu dunkel und zu ruhig", sagt Antje Wilke. Die provisorische Nutzung für den Probelauf finden die beiden sinnvoll. Heiß sei es in der alten Mensa geworden. Und wenn Gruppen dort arbeiteten, sei es schnell laut geworden.

Die abschließbaren, Vertraulichkeit schaffenden Räume des künftigen Bereichs "Gründerinsel" sind für das Viadrina-Gründungszentrum und dessen Klientel aus Studierenden und Absolventen gedacht. Vermietung an Externe ist nicht vorgesehen. "Dafür gibt es ja das Blok O. Wir teilen uns da bewusst den Markt auf", sagt Julia von Blumenthal.