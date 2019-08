Turm bekommt Doppelrutsche und Salzruheraum

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Saunalandschaft der Turm-Erlebniscity erhält bis zum Jahresende einen Salzruheraum. Aber zuerst dürfen sich Besucher auf die neue Doppelrutsche freuen.

Die Holzbänke in der Kristallsauna sehen aus wie neu. "Einmal im Jahr schleifen wir das Holz", sagt Kay Duberow, Geschäftsführer der Turm-Erlebniscity. Zwei Wochen lang sind Erlebnisbad und Saunalandschaft geschlossen, um wichtige Schönheitsreparaturen vorzunehmen und die Schwimmbecken einer Grundreinigung zu unterziehen.

Ein großes Bauvorhaben wurde während der Schließzeit auch gestartet. Die Giraffenhalsrutsche wurde abmontiert. Nach 17 Jahren hat es sich ausgerutscht. Das Material ist müde geworden. Nun liegt die Rutsche in Einzelteilen auf der Sonnenwiese am Lehnitzsee. Besucher dürfen sich freuen, müssen aber noch bis Ende September warten: Dann gibt es eine neue, mit 88 Metern noch acht Meter längere Rutsche mit Doppelröhre. Das macht Wettrutschen möglich. Die ersten Teile der Rutsche sind schon da, aber sie bleiben verborgen. "Die neue Farbe soll eine Überraschung sein", sagt Duberow. Er will es für die Besucher spannend machen. Bis zum ersten Rutschtag ist noch einiges zu tun. Der Beckenbereich, in den weiterhin die rote Turbo-Rutsche mündet, wurde demontiert. Rohre liegen frei, von Feuchtigkeit beschädigte Teile wurden entfernt. Der Bereich bleibt hinter Plastikplanen versteckt.

Frische Farbe gibt es auch in der Saunalandschaft. Der Turm habe ein eigenes Gelb. "Das wird extra für uns angemischt", betont Duberow. Das Gelb leuchte auch an trüben Tagen. Beim Malern helfen die Mitarbeiter der Erlebniscity. Das sei eine schöne Abwechslung, sagen zwei Kollegen, die mit Farbrolle in der Saunalandschaft stehen. "Die Schließzeit stärkt das Wir-Gefühl, weil alle mithelfen", sagt Duberow.

Manche Arbeiten werden den Besuchern nach der Wiedereröffnung am kommenden Montag gar nicht auffallen. Zum Beispiel die Schafswolle, die in die Ritzen zwischen den Baumstämmen der russischen Banjas gestopft wurde. Das gehöre zu den typischen Holzsaunas dazu, sagt Bastian Gebhard, technischer Leiter im Haus.

Ausruhen im Salz

Auf eine absolute Neuheit müssen die Besucher noch bis zum Jahresende warten. Die Saunalandschaft bekommt dann einen neuen Ruheraum mit Mini-Gradierwerk. Beim Entspannen auf Liegen kann dann salzhaltige Luft eingeatmet werden. Der neue Raum entsteht dort, wo sich einmal die Solarien befanden. Kay Duberow, früher selbst in einem Heilbad beschäftigt, ist der neue Soleraum wichtig, er sei ein Alleinstellungsmerkmal. Er spricht von der lindernden Wirkung der Sole auf die Atemwege. "Weil es sich früher nicht jeder leisten konnte, ans Meer zu fahren, entstanden die Heilbäder", erklärt der Turm-Chef. Salzhaltige Luft wurde während der Kuraufenthalte inhaliert. Bald wird das auch bei Besuchen im Turm möglich.