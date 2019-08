Janet Neiser

Eisenhüttenstadt So gut wie ausverkauft ist das Friedrich-Wolf-Theater am 3. September für die Deutschlandpremiere des Kinofilms "Und der Zukunft zugewandt". Nur noch ganz wenige Restkarten sind zu haben, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Wer noch ein Ticket für das Theater haben möchte, der kann sich beim Tourismusverein in der Lindenallee melden. Bei der Deutschlandpremiere des Streifens, der auch in Eisenhüttenstadt gedreht wurde, sind Regisseur Bernd Böhlich und Hauptdarstellerin Alexandra Maria Lara anwesend.