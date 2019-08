Frankfurter gestalten Musikvideo "Wir nich" mit

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch ist das AfD-kritische Musikvideo "Wir nich!" online gegangen. An der Brandenburger Fassung des 2018 in Bayern kreierten Songs haben rund 200 Brandenburger*innen um die Initiative "Künstler mit Herz – Brandenburg" mitgewirkt. Unter ihnen etwa 40 Frankfurter um Bastian Bielig und Thomas Strauch. Letzterer neben der Eberswalderin Anja Neumann auch das Gros des Textes. Drehorte in Frankfurt waren der Brückenplatz und Ziegenwerder. Das Video gibt’s unter http://bit.ly/wirnich und unter kuenstlermitherz.bb.