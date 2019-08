Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Damit am Sonnabend das nächste Strausseeschwimmen vonstatten gehen kann, wurde am Mittwochnachmittag mit professioneller Unterstützung vom ­Strausberger Vermessungsbüro Kalb die 1250 Meter lange Strecke abgesteckt. Als Helfer hatte Vermessungstechniker Mario Kühnel drei Mitglieder vom Tauchclub auf der Fahrt in zwei Booten über den See dabei: den Vorsitzenden Michael Sobtzick sowie die Mitglieder Hans-Jörg Bohnsack und Werner Langer – Letzterer mit 70 Jahren der zweitälteste Taucher im Verein. "Ich habe die Koordinaten für die Bojen mit", deutete Kühnel auf einen Block in seiner Hand, "die Strecke stecken wir mit Hilfe meines GPS-Gerätes ab."

Vom Tauchclub stammt die Winde, mit der die schweren Betonplatten auf den Seeboden versenkt werden. Sie halten die insgesamt fünf Bojen, die am Sonnabendmorgen an den richtigen Punkten eingehängt werden. Das Schwimmen des KSC Strausberg startet um 9 Uhr. Mehr als 300 Teilnehmer messen sich bis zum Nachmittag in sechs Disziplinen. Ab 16 Uhr finden die Siegerehrungen statt. Das erste Schwimmen wurde 1925 ausgetragen.