Aktion "Löscheimer": Feuerwehr sucht Nachwuchs

Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür

Das Feuerwehrhaus in Storkow öffnet am Sonntag für alle Interessierten in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr die Türen. Es gibt Einblicke in den Alltag der freiwilligen Feuerwehr und viele Hintergrundinformationen.Einen weiteren "Tag der offen Tür" organisieren die Feuerwehrleute der Wache in Limsdorf. Im Rahmen des Sportfestes sind am 24 August von 14.30 Uhr an die Türen geöffnet.⇥mor