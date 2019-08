Wenn Schule zum Zirkus wird

Schwebt in der Luft: Marie Materne kann als Turnerin bereits das Gleichgewicht perfekt halten, was sie eindrucksvoll am Trapez demonstriert. Andere Schüler müssen sich dazu noch überwinden. © Foto: Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zirkus Probst ist einmal mehr in Eisenhüttenstadt. Allerdings werden für die nächsten Auftritte nur die Kleinsten in die Manege gebeten: Anlässlich des Zirkusprojekts Probst trainieren in dieser Woche die Schüler der Schönfließer Grundschule, wie sich ein Artist, Zauberer oder Clown vor Publikum präsentiert.

Der siebenjährige Matheo hat sich für die Gruppe der Piraten entschieden und ist gerade dabei, ein Schwert durch die Kiste zu schieben, in dem sein Schulkamerad Matthias steckt. Es ist schon das vierte Schwert, das den Weg durch die Kiste gefunden hat. Ein Blick hinein verrät, dass es langsam eng für Matthias wird. Damit er überhaupt in die Box passt, muss er im Schneidersitz sitzen. "An den Beinen und am Rücken ist es schwer, den Schwertern auszuweichen und sie auf die andere Seite zu schieben", erklärt er.

Die Piraten sind nicht die einzigen, die heute im Zirkuszelt für ihren Auftritt proben. Insgesamt sind es neun Disziplinen, für die die Schüler bunt zusammengewürfelt wurden: Trapez, Akrobatik, Drahtseil, Fakir, Zauberer, Piraten, Clown, Tüchertanz und Kleintiershow mit Hunden und Hühnern.

Die Gruppe der Drahtseilakteure um Trainerin Jessika Petrache üben gerade die ersten Schritte auf dem Seil. Akkurat und elegant muss die Körperhaltung dabei sein. Die Trainerin hält die Kinder immer wieder dazu an, ihren Körper anzuspannen. Dann geht es richtig los: Charlotta (7) und Lea (6) versuchen sich an eine Standwaage, die den beiden sehr viel Körperbeherrschung abverlangt. Dass diese das A und O eines jeden Artisten ist, bekommen auch die Schüler am Trapez zu spüren.

Einigen fällt es mehr, anderen weniger leicht, sich auf dem Turngerät zu behaupten. Schülerin Marie (11) ist bereits seit vier Jahren in einem Turnverein in Eisenhüttenstadt und muss sich nicht einmal mehr an einem der beiden Seile, an denen das Trapez hängt, festhalten. Tunlichst dabei bedacht, das Gleichgewicht zu halten, streckt sie die Beine nach hinten und ihre Arme zur Seite aus und zeigt mit angespannter Körperhaltung, wie die Figur des Fliegers aussieht. Etwas, das nicht alle Kinder wagen – jedenfalls noch nicht. "Wenn erst einmal die erste Angst verflogen ist, trauen sich die Kinder auch mehr", spricht Mathias Wagner, Trainer der Clowns, aus Erfahrung.

Erfolg durch harte Arbeit

Alle fünf Jahre zieht es den Projektzirkus Probst nach Brandenburg, um Kindern aus allen Teilen des Bundeslandes das Zirkusleben näherzubringen, sagt Projektleiter Andreas Bleßmann. "Zirkus ist die ehrlichste Geschichte der Welt. Hier lernen die Kinder, dass wirklich jeder Handgriff sitzen muss, weil man es live auf der Bühne nicht mehr ungeschehen machen kann", betont er. Erfolg müsse man sich eben erarbeiten.

Schulleiterin Martina Werner ist dem Engagement der Trainer sehr dankbar: "Sie sind immer sehr geduldig und es ist erstaunlich, was in so kurzer Zeit aufgeführt werden kann. Egal wie klug oder begabt ein Kind schon ist, hier kann es neue Fähigkeiten an sich entdecken und ich staune jedes Mal, was sich die Kinder hier alles trauen", sagt sie.

Die Vorstellungen der Grundschüler beginnen am Donnerstag und Freitag um 17 Uhr, Samstag um 10 Uhr. Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 3 Euro. Karten gibt es an der Tageskasse.