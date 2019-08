IHK-Umfrage: Firmen mit Rot-Rot unzufrieden

Mathias Hausding

Erkner (MOZ) Rund 1300 Betriebe der verschiedensten Branchen haben im Frühjahr in einer Umfrage der IHK Ostbrandenburg Auskunft darüber gegeben, wie sie die Standortbedingungen aktuell einschätzen.

Zu dutzenden verschiedenen Parametern sollten sie erklären, wie wichtig ihnen das Thema ist und wie zufrieden oder unzufrieden sie jeweils mit dem Stand der Dinge sind.

Das am Mittwoch in Erkner vorgestellte Umfrageergebnis ist ein Paukenschlag. Am unzufriedensten sind die Betriebe demnach mit der Verfügbarkeit von Facharbeitern und Azubis. Gleich danach kommt allerdings auf der Negativskala das Thema "Politisches Verständnis für unternehmerische Anliegen auf Landesebene". Erst dann tauchen im Unzufriedenheits-Ranking die bekannten Dauerbrenner auf: die in den Augen vieler Firmen nach wie vor unbefriedigende Verfügbarkeit von Mobilfunk und Breitband etwa oder die als zu hoch empfundenen Steuern und Gebühren für Unternehmen.

Zur Haltung gegenüber der Landesregierung wird in der Analyse ausgeführt, dass den Unternehmen eine gute Beziehung zu dortigen Ansprechpartnern sehr wichtig sei. Demgegenüber sei die Zufriedenheit mit diesen Verantwortlichen jedoch "eher gering". In der IHK-Umfrage wird dieser Befund in Zahlen ausgedrückt. Auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 für sehr wichtig und 4 für unwichtig steht, wird ein guter Draht zum Land mit der Note 1,79 bewertet. Bei der Zufriedenheit mit der Landesebene (1 für zufrieden, 4 für unzufrieden) steht eine 2,83.

Die Diskrepanz zwischen beiden Zahlen sei auffällig, wird im Auswertungstext zur Umfrage betont. "Das Verstehen von wirtschaftlichen Zusammenhängen, der Servicegedanke in den Behörden sowie ein unternehmerfreundliches Verwaltungshandeln werden von der Wirtschaft gefordert", heißt es zur Erklärung. Und weiter: "Sich mit Problemen der Wirtschaft nicht nur einmalig, sondern dauerhaft auseinanderzusetzen und mit Weitblick und Nähe zu den Unternehmen wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen, ist eine der wesentlichen Forderungen." Für die künftige Landesregierung gelte es, "stärker als bisher zu berücksichtigen", dass Wettbewerbsfähigkeit und Leistungskraft der Wirtschaft die Basis für gesellschaftlichen Wohlstand sei. Das gelte im Übrigen auch für Politik und Verwaltung auf kommunaler Ebene, die von den Firmen unter dem Strich ebenfalls keine guten Noten erhielten.

Firmen fühlen sich als Bittsteller

Auf weitere Nachfragen betonten Vertreter der IHK Ostbrandenburg am Mittwoch, dass die Kammer politisch neutral sei. Man gebe lediglich die Einschätzungen der Unternehmen wieder. So würden Firmen immer wieder darüber klagen, dass sie von Regierung und Verwaltung als Bittsteller behandelt werden, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke. "Sie wünschen sich, dass man sich mit ihnen an einen Tisch setzt und zuhört, was es für Probleme gibt, um dann gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Das passiert viel zu wenig." Gar nicht gut komme bei Unternehmern etwa aus der Uckermark die derzeitige wirtschaftspolitische Fokussierung der Landespolitik auf die Lausitz an, ergänzte Schülke. Problematisch sei auch, dass sich die Landesregierung bei der Bevölkerungsentwicklung über Jahre an veralteten Zahlen orientiert und damit verpasst habe, auf das Wachstum mit Investitionen in die Infrastruktur zu reagieren.

Robert Radzimanowski, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftspolitik bei der IHK Ostbrandenburg, sagte: "Firmen fühlen sich von der Landesregierung oft nicht mitgenommen. Sie empfinden das, was da läuft, teilweise als Unternehmens-Bashing." Ihnen werde etwa über den Landesentwicklungsplan vor allem gesagt, was sie alles nicht dürfen. Bei der Einführung neuer Auflagen und Regularien würden die Firmen häufig nicht frühzeitig eingebunden, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. Radzimanowskis Fazit: "Die von der Regierung in Sonntagsreden postulierten politischen Ziele im Umgang mit Unternehmen beißen sich mit dem konkreten Handeln."