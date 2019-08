24 Bäume und 372 Sträucher als Ausgleich

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Auf dem Ketschendorfer Anger wird es in naher Zukunft grünen und blühen: 372 Sträucher und 24 Bäume will die Stadtverwaltung dort pflanzen lassen. "Für die neue Stellplatzanlage, für die eine Fläche versiegelt wurde, müssen wir Ersatzmaßnahmen vornehmen", erklärte Christfried Tschepe, der im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist, am Dienstagabend im Fachausschuss. Auch Ausgleichsmaßnahmen für die August-Bebel-Straße sind enthalten. Darum werden einige Bäume auch dort Platz finden.

Straßenbegleitend werden 19 Linden gesetzt. Zwei Rosskastanien sollen die Einfahrt zum Parkplatz markieren. "Es handelt sich um markante Blühbäume ohne Früchte, damit die Kastanien nicht auf die Autos fallen", erklärte Tschepe. Außerdem sieht der Pflanz-Plan einen Amberbaum vor, der sich durch besonders schöne Herbstfärbung auszeichnet, eine Zierkirsche und eine Felsenbirne.

Bei den Sträuchern habe man sich für 17 verschiedene Arten und Sorten entschieden. Blühfreudigkeit, Insektenfreundlichkeit und Vogelfreundlichkeit hätten die Auswahl bestimmt, erläuterte der Fachbereichsleiter. Dank der versetzten Blühzeit könne der Anger damit von Frühjahr bis Herbst in bunten Farben erstrahlen. Zur Entwässerung der Anlage würden die Reste des alten Dorfteiches mit Überlaufbereich dienen, ergänzte Tschepe auf die Frage von Jens-Olaf Zänker (Grüne).