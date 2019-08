Hoch hinaus und exakt koordiniert

Julia Richter vom Reitclub Gut Wochowsee (bei Storkow) zeigt in der Punktespringprüfung Klasse M auf "Castini 3" ihr Können. Am Ende landete sie auf Rang 6. © Foto: michael benk

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Wenn in dem Frankfurter Ortsteil Hohenwalde die Parkplätze knapp werden, dann steht wieder der alljährliche Höhepunkt auf dem Pfedehof Hohenwalde an. Zum mittlerweile 36. Mal wurden am Wochenende die Hohenwalder Pferdetage ausgetragen. Neben zahlreichen Zuschauern waren in diesem Jahr 190 Reiter gekommen. Diese hatten mit ihren 396 Pferden insgesamt 608 Nennungen abgegeben – viele starteten mit mehreren Tieren in den insgesamt zehn Dressur- und 15 Springwettbewerben.

Während es beim Springen vor allem auf die Schnelligkeit und natürlich die Sprungkraft der Tiere ankommt, soll das Pferd bei der Dressur eine bestimmte Schrittfolge möglichst exakt und koordiniert ausführen. Seit vielen Jahren an dem Turnier in Hohenwalde nimmt Gabriela Lyck-Piehl vom Reitsportzentrum Waldesruh (Märkisch-Oderland) teil. "Uns gefällt es hier sehr gut. Da mein Mann und mein Sohn Springreiter sind und ich Dressurreiterin bin, suchen wir Turnier aus, an denen wir alle drei teilnehmen können. Außerdem ist die Anlage hier in Hohenwalde sehr schön und das ganze Turnier gut organisiert", sagt sie.

Viele Starter seit Jahren dabei

Auf ihrem holländischen Warmblüter "Bentley" landete sie in der Klasse M auf Rang 11. "Es ist noch ein unerfahrenes Tier, da ist die Platzierung nicht vordergründig. Wir müssen beide erst noch zusammenwachsen, das ist ja nicht wie bei einem Fahrrad, auf das man sich draufsetzt und einfach losfährt", erklärt Lyck-Piehl.

Auch schon seit vielen Jahren regelmäßig bei den Hohenwalder Pferdetagen dabei ist Lars Rau, der ursprünglich aus Frankfurt stammt und jetzt für den RV Werben (Teltow-Fläming) reitet. "Ich komme immer sehr gerne zu den Pferdetagen. Meine Mutter lebt noch hier und daher bin ich, so weit es geht, bei dem Turnier dabei. Es macht einfach Spaß und außerdem trifft man auf viele bekannte Gesichter", berichtet Rau, der am Wochenende mit einem Fahrrad auf dem weitläufigen Gelände unterwegs ist.

In der höchstdotierten Springprüfung Klasse S belegte er auf "Cordula" Rang 8. "Dieses Pferd springt dieses Jahr zum ersten Mal in der schwierigsten Klasse, daher geht das in Ordnung." Den Sieg und damit 500 Euro Preisgeld sicherte sich Melvin Senst (RFV Seehausen) auf "Chaciamo". In der Dressurprüfung Klasse S holte sich Ingrid Hertsch vom Reitverein der Berliner und Brandenburger Studenten auf "Ramazzotti" den mit 210 Euro dotierten Sieg.

Erfolgreichste Reiterin des gastgebenden Vereins Hohenwalder Pferd & Reiter war Sarah Schulze, die sich auf "Harlekin" den 2. Platz in der Dressurklasse E sicherte. Ebenfalls auf Rang 2 in der Wertung LOS-Kreismeister im Springen der LK 6 landete Charlotte Berg vom Reit- und Fahrverein Hohenwalde.

Zufriedene Gesichter gab es auch beim Veranstalter. "Wir haben wieder viel positives Feedback bekommen und die Plätze waren sehr gut von unseren vielen Helfern präpariert", berichtet Turnierleiterin Silke Pöschke. Insgesamt habe es nur drei kleinere Stürze ohne ernsthafte Verletzungen gegeben. "Zwar hatten wir weniger Starter als im Vorjahr, aber das ist derzeit eigentlich bei allen Reitturnieren der Fall." Dennoch freue man sich schon jetzt auf die 37. Auflage der Pferdetage im kommenden Jahr. "So lange unsere Helfer mit anpacken und wir Sponsoren finden, werden wir das Turnier veranstalten", verspricht Silke Pöschke.