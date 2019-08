Garten mit Weitblick

Daniela Windolff

Alt Galow (MOZ) Spitzeiche, Rotahorn, Felsenbirne... wer durch den Garten von Beate und Ralf Pawlick wandelt, erlebt ein grünes Lexikon der Bäume des Jahres. "Wir haben versucht, jedes Jahr einen Baum des Jahres, den die Wodarz-Stiftung kürt, auf unserem Grundstück zu pflanzen, bis es irgendwann zu eng wurde", sagt Beate Pawlick. Doch nicht nur seltene Bäume haben es der Hobbygärtnerin angetan. Sie liebt Kräuter, gern auch wild, und essbare Blüten wie Chinesische Malve, Franzosenkraut und Ringelblumen, die sie zum Würzen und für Tees verwendet. 2006 haben sie das 3800 Quadratmeter große Grundstück auf einem Südhang erworben, ein ehemaliger Pferdehof, und sich in den atemberaubenden Weitblick über das Odertal bis nach Polen verliebt. Aus dem Brachland gestaltete das Paar behutsam ein grünes Paradies, in dem die Natur die Regie übernimmt. Pawlicks dirigieren nur sanft, welche Pflanzen wo Raum ergreifen. Storchschnabel darf den Boden bedecken, Nachtkerzen, Kornrade und Disteln locken Bienen und Schmetterlinge an. An den alten Mauerresten, die vom Pferdehof erhalten blieben und als uriges Gestaltungsmittel genutzt werden, sonnen sich Eidechsen und Blindschleichen. Auf dem Sims des Lehmbackofens, den Lehmbauer Ralf Pawlick dort gemauert hat, finden Töpfe mit Kakteen ein warmes Plätzchen. Hier blüht gerade die Königin der Nacht. Der Teich, den Rohrkolben und Schilf säumen, ist nicht nur idyllische Deko, sondern Refugium für Frösche und Libellen und dient als Biokläranlage. "Wir wollen umweltbewusst und nachhaltig bauen und leben", betont Ralf Pawlick, der das Wohnhaus aus Lehm und Holz baute und mit Erdwärme beheizt. Gemüse und Kräuter wachsen in Hochbeeten hinter dem Haus. Vorn bleibt der Blick von der kleineHolzterrasse frei ins Odertal.