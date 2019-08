Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Antrag der Fraktion Die Linke/Piraten, im Kreistag die papierfreie Arbeit einzuführen, sorgt für reichlich Diskussionen. Selbst auf der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses wurde darüber inhaltlich diskutiert. Dabei betonte fast jeder Redner, dass man das Vorhaben generell befürworte. Dann kamen die Bedenken. Ingo Passow, machte deutlich, dass nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die sachkundigen Bürger, zu denen er gehört, einbezogen werden müssen. unterschiedlichen Meinungen gab es dazu, ob für jeden Abgeordneten ein Tablet angeschafft werden soll, oder der Kreis die Betroffenen nur mit der nötigen Software auf eigenen Geräten ausstattet. Kai Hamacher (BVB/Freie Wähler) forderte, erst einmal ein WLAN-Zugang für alle Sitzungsteilnehmer im Landratsamt zu ermöglichen. Andere Sitzungsteilnehmer forderten, dass zumindest auf Wunsch auch weiterhin Vorlagen in Papierform verschickt werden. Am Ende empfahl der Ausschuss zwar, dass man das Thema im Kreistag behandelt, neben fünf Ja-Stimmen gab es aber auch zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen.

Die Vorlage wird in der kommenden Woche im Bildungs- und im Bauausschuss diskutiert. Am 26. August kommt sie in den Haushaltsausschuss. Der Jugendhilfeausschuss hat schon dafür gestimmt, sich weiter damit zu befassen. Am 28. August ist die Behandlung im Kreisausschuss vorgesehen, am 18. September im Kreistag.