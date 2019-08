Altstadt mit Bühnen gespickt

Hermine Kühl

Beeskow Für das "alinae lumr" Festival in Storkow steht dieses Jahr das Entdecken auf dem Plan. Vom 23. Bis 25. August werden, im Rahmen der Stadtöffnung, neben dem Burggelände auch neue Standorte für Bühnen enthüllt. Bespielt werden die Burg, die Kirche, das Mühlenfließ (zwischen der Burg und der Kirche), der Marktplatz und der Weidendom im MitMachPark Irrlandia. Den Marktplatz können Besucher ohne Ticket besuchen. Für Bewohner aus Storkow gibt es vergünstigte Tickets.

Der ehrenamtliche Verein "alinae lumr e.V." besteht aus Storkowern, Exil-Storkowern und Berlinern und feiert seinen fünften Geburtstag. Das Team ist aktiv durch 15 Vereinsmitglieder, wobei nicht alle am Festival mitarbeiten, sondern unter dem Dach vom alinae lumr e.V. auch andere Projekte betreuen. Während des Auf- und Abbaus und des Festivals kommen nochmal rund 70 freiwillige Helfende dazu, die ein Festivalticket und etwas Verpflegung geschenkt bekommen.

Wer Interesse daran hat, sich dem Team anzuschließen kann sich unter mitmachen@alinaelumr.de melden. Der Aufbau in Storkow beginnt am 19. August. Wichtig für diesen Verein ist die Unterstützung der Wirtschaftskreisläufe der Kleinstadt. Somit initiierte der Verein im vergangenen Herbst einen interaktiven Stadtrundgang namens "Hinter den Fassaden", der in die Handelsgeschichte Storkows einführt und sowohl alte als auch noch bestehende Geschäfte besucht. Dieser Rundgang ist per Smartphone durchlaufbar, am Festivalwochenende jedoch wird es eine Führung geben.

Hinter den Fassaden

Dieses Jahr gibt es am Samstagnachmittag einen Workshop über neue Arbeitsorte im ländlichen Raum in Kooperation mit der Stadt. Sowie Workshops zu den Themen Werbung und Konsum, Adbusting und Yoga. Am Samstag findet auch ein Workshop statt, bei dem die Gäste lernen, wie man mit Pflanzen Textilien natürlich färben kann. Die Veranstalter fordern dazu auf, dass sich Interessierte selbst Stoffe mitbringen können. Außerdem steht eine Kräuterwanderung mit dem Förster Peter Schwarz und ein Imkerworkshop mit Holger Ackermann auf dem Programm. Besucher können auf eine Tour zu den Wasserbüffeln gehen und Detlev Nutsch nimmt sie mit auf eine musikalische Stadtführung."

Zum ersten Mal wird es am Festivalwochenende ein Kinoprogramm mit mehreren Filmen geben: Am Samstag wird gegen Mittag in der Turnhalle in der Altstadt "Wildes Herz" gezeigt. Dabei handelt es sich um einen Film von Charly Hübner über Monchi, den Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet, und seinen Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonntag läuft "Island Songs", ein Film von und mit dem Isländischen Musiker Ólafur Arnalds über seine Heimatinsel", so die Pressesprecherin Laureen Kornemann. "Außerdem zeigen wir am Mittwoch vor Beginn des Festivals den Film ‚Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel`". Der Eintritt zu dem Kinoprogramm ist frei.

Zum Anliegen des Festivals zählt auch die Stärkung der Willkommenskultur der Region durch das Einladen von internationalen Künstlern. Große musikalische Auftritte werden von "Sophie Hunger" aus der Schweiz, "Curtis Harding" und "Crumb" aus den USA und "Foxwarren" aus Kanada ihren Platz auf den Bühnen finden.

Tickets sind ausschließlich erhältlich unter: alinaelumr.de