Schultoiletten kommen noch in diesem Jahr

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Am Rande der Übergabe der neuen Schülerküche der Wriezener Grund- und Oberschule "Salvador Allende", die wunschgemäß in den Sommerferien fertiggestellt werden konnte, hat Kämmerin Angelika Kerstenski am Montag berichtet, dass in den nächsten Tagen die Vergabe für die im Gebäude Krausenstraße geplanten Toiletten erfolgt. Zuvor hatte sich Schulleiterin Sybille Berner positiv zur Schülerküche geäußert und erklärt, dass sie an anderer Stelle ja auch die Schwierigkeiten sehe, mit denen die Stadtverwaltung mitunter zu kämpfen habe.

Die Toiletten sollen in dem von den Klassenstufen 1 bis 3 genutzten Gebäude unter Einbeziehung der Schulzeit eingebaut werden. "Das haben wir beim Thema Brandschutz bereits ein Stück weit erlebt", sagte Sybille Berner und fügte hinzu: "Darauf können wir uns einstellen." Schließlich verbessern sich mit der Maßnahme auch die Bedingungen vor Ort. Die Toiletten befinden sich bisher in einem externen Gebäude, das über den Schulhof zu erreichen ist.

Der Baustart sei spätestens im Oktober vorgesehen, erklärte Kämmerin Angelika Kerstenski und geht dann von der Fertigstellung noch in diesem Jahr aus.